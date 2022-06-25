«Достаточно выгодная сделка». Корниленко — о переходе Зиньковского в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился своим мнением о переходе полузащитника Антона Зиньковского в московский «Спартак». Он обратился со словами благодарности к футболисту. Также функционер подвёл итоги выступления игрока в составе самарцев.
«Для «Крыльев» это тоже достаточно выгодная сделка, клуб смог заработать на трансфере. Антон во многих тяжёлых моментах для клуба оставался с командой. Чего стоит только то, что он остался с нами после вылета в ФНЛ, помог вернуться в Премьер-Лигу и добиться отличного результата в прошлом сезоне. Антону мы можем сказать только слова благодарности. Надеемся, что у него всё будет хорошо.
Нам действительно нужно укрепить несколько позиций. Мы активно работаем над этим. Каких-то супердорогих и баснословных трансферов, условно, за миллионы, у нас не будет. Также будем стараться не отступать от своей стратегии, стараться развивать молодых игроков, чтобы они радовали наших болельщиков, а команда достигала поставленных целей», – цитирует Корниленко Metaratings.
- 25 июня 2022
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