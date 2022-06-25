Семшов: в неудачах «Зенита» на евроарене виноват не только клуб, но и чемпионат России

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов оценил результаты сине-бело-голубых в последних сезонах. По его словам, в неудачах санкт-петербургской команды в еврокубках виновата в том числе Российская Премьер-Лига.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не всё получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2021/2022. Команда Сергея Семака завоевала золото в четвёртом сезоне Российской Премьер-Лиги подряд. Уже 9 июля сине-бело-голубые откроют новый сезон матчем за Суперкубок страны со «Спартаком». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.