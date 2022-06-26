«Локомотив» объявил об уходе руководителя программы развития молодёжного футбола

Руководитель программы развития молодёжного футбола «Локомотива» Саркис Оганесян покинул свой пост, сообщает пресс-служба московского клуба.



«Спасибо, Саркис Арамаисович! Мы благодарим вас за долгие годы работы в «Локомотиве», за профессионализм и ответственность, а также желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.



Во время игровой карьеры Оганесян провёл в составе «Локомотива» более ста матчей. С 2004 года специалист работал в системе московского клуба. В прошлом году Оганесян присоединился к селекционному отделу «Локомотива» и руководил программой развития молодёжного футбола.

По итогам сезона-2021/2022 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.