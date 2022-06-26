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Ватцке — о критике Мане за переход в «Баварию»: высокомерные идиоты найдутся всегда

Ватцке — о критике Мане за переход в «Баварию»: высокомерные идиоты найдутся всегда
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о критике нападающего Садио Мане за переход из «Ливерпуля» в «Баварию».

«Переход Садио Мане — очень хороший трансфер, с чем я искренне поздравляю «Баварию». Высокомерные идиоты найдутся всегда. Я знаю, что у немецкого футбола по-прежнему хорошая репутация. Английские клубы не выиграли ни одного из трёх европейских трофеев в прошлом сезоне, хотя я действительно надеялся на «Ливерпуль» Юргена Клоппа в Лиге чемпионов», — приводит слова Ватцке Bild.

Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» 22 июня текущего года. Соглашение сенегальского нападающего с немецким клубом рассчитано на три года. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки по форварду «Ливерпуля» составила € 32 млн.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне:

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