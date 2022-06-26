«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Порту»

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Порту» Отавио. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, мерсисайдцы в ближайшее время сделают предложение португальскому клубу в размере € 40 млн. Также сообщается, что интерес к 27-летнему полузащитнику проявляет «Лидс». Отмечается, что «Лидс» ранее делал предложение «Порту» о покупке португальского игрока за € 30 млн, но получил отказ.
Контракт Отавио с «Порту» рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что пункт выкупа в соглашении футболиста составляет € 60 млн. Однако, как сообщается, португальский клуб готов договориться и расстаться с футболистом примерно за € 45 млн.
По данным источника, агент полузащитника, в настоящее время находится в Англии, чтобы попытаться заключить сделку. В минувшем сезоне Отавио провёл 49 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил пять голов и сделал 14 результативных передач.
- 26 июня 2022
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