Источник: форвард «Реала» Диас намерен разорвать контракт с клубом

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас намерен расторгнуть с командой соглашение. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере». Контракт 28-летнего доминиканского футболиста истекает в конце следующего сезона. По сведениям источника, «Фенербахче» (Турция), «Лион» (Франция) и несколько испанских команд заинтересованы в подписании Диаса.

Диас родился в Испании, но уже провёл один матч в составе сборной Доминиканской Республики. В академии «Реала» Мариано оказался в 2011 году. В июле 2017 года Диас был продан в «Лион» за € 8 млн, а через год выкуплен за € 21,5 млн.

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