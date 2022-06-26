Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: форвард «Реала» Диас намерен разорвать контракт с клубом

Источник: форвард «Реала» Диас намерен разорвать контракт с клубом
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас намерен расторгнуть с командой соглашение. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере». Контракт 28-летнего доминиканского футболиста истекает в конце следующего сезона. По сведениям источника, «Фенербахче» (Турция), «Лион» (Франция) и несколько испанских команд заинтересованы в подписании Диаса.

Диас родился в Испании, но уже провёл один матч в составе сборной Доминиканской Республики. В академии «Реала» Мариано оказался в 2011 году. В июле 2017 года Диас был продан в «Лион» за € 8 млн, а через год выкуплен за € 21,5 млн.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Тибо Куртуа набил татуировку в честь победы с «Реалом» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022