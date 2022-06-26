Тибо Куртуа набил татуировку в честь победы с «Реалом» в Лиге чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в одной из соцсетей опубликовал фотографию своей новой татуировки, выполненной на руке бельгийского футболиста в честь победы в Лиге чемпионов. На ней изображены ворота, а также инициалы Куртуа (TC) и кубок Лиги чемпионов.

Фото: Личный архив Тибо Куртуа

30-летний Куртуа стал игроком «Реала» в 2018 году. В минувшем сезоне Тибо пропустил 46 голов в 51 матче (22 сухих) и помог своей команде победить в трёх турнирах (Лига чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании). Соглашение между Куртуа и испанской командой рассчитано до 2026 года.

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