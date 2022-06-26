«Всё зависит от воспитания». Кечинов — о радости Ларссона, что не нужно приезжать в Россию

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на высказывания форварда команды Джордана Ларссона, находящегося в аренде в АИКе. Шведский игрок обрадовался новому решению ФИФА об иностранных футболистах клубов РПЛ: им разрешили приостановить контракт до 2023 года. У Ларссона в этом году истекает соглашение с красно-белыми, и ему не придётся возвращаться в Россию.

«Удивлён ли я таким заявлением Ларссона? Я уже ничему не удивляюсь сейчас. То, что происходит сейчас в мире, то, какое отношение сейчас к России, нечему тут вообще удивляться. Но тут всё зависит от человека и его воспитания. Как он поступает, как он говорит, значит, он такой человек. Кто-то решил бы данный вопрос мирным путём, приехал, объяснил ситуацию, договорился, а кто-то поступает как Ларссон», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9: