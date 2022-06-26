Ларссон — о решении ФИФА: положительная новость, у меня остался год по контракту в России

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий на правах аренды за АИК, прокомментировал последнее решение ФИФА. Организация разрешила иностранным футболистам и тренерам иностранных команд приостанавливать свои контракты до лета 2023 года.

«Посмотрим, что произойдёт, у моего агента есть лучший ответ на этот вопрос, чем у меня. Я провёл прекрасное время в АИКе. Моё будущее не всегда зависит от меня. Знаю, что все хотят знать о моём продолжении карьеры, я это понимаю.

Решение ФИФА? Для меня это положительная новость, учитывая то, что у меня остался год по контракту с московским «Спартаком». Таким образом, мне не придётся возвращаться», — приводит слова Ларссона Sweden.postsen со ссылкой на Discovery.

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