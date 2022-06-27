Ориги в ближайшие часы вылетет в Милан для подписания контракта
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Бывший футболист «Ливерпуля» Дивок Ориги вылетит в Милан в ближайшие часы для подписания контракта с клубом.
Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, бельгиец прибудет в город в понедельник вечером, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт в качестве нового игрока «Милана».
Напомним, 27-летний Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинет команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.
В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть трофеев, включая титул чемпиона английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов.
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