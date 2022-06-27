Экс-игрок «Ливерпуля»: владелец «Челси» хочет играть с клубом в Football Manager?

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс раскритиковал нового владельца лондонского «Челси» Тодда Боули.
«Боули теперь владеет „Челси“, но почему он ставит себя на главную роль? Он хочет играть в Football Manager? Некоторые из подобных владельцев клубов как будто в Football Manager, это работает так — вы выбираете себе команду, покупаете любых игроков и ставите себе нужную тактику.
Но позже возникают мысли: «А что, если воплотить эту игру в реальную жизнь?». Проблема владельцев в том, что они пытаются играть в Football Manager в настоящем футбольном клубе», – приводит слова Сондерса TalkSport.
Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. 26 мая футбольный клуб был продан Боули.
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