Андрей Лунёв: горжусь, что я русский

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал, как в немецком клубе отреагировали на его заявление об уходе из популярной соцсети. Напомним, ранее «Инстаграм»* (*организация запрещена на территории РФ) разрешил призывы к насилию в отношении российских военных. После этого Лунёв объявил о закрытии своего профиля и создал личный телеграм-канал, который ведёт по сей день.
«Состоялся нормальный рабочий разговор. Я всё объяснил, высказался по ситуации, которая, уверен, ненормальная. Привёл пример руководству «Байера»: «Давайте представим, что по какому-то поводу будут разрешать призывать истреблять немцев. Это нормально?» Руководство сказало: «Андрей, мы тебя понимаем. Ты только это имел в виду?» — «Ну да». На этом разговор был закончен. Он был абсолютно спокойный, даже дружеский.
Мне кажется, каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я — не исключение. Горжусь, что русский. Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева», — приводит слова Лунёва издание «Известия».
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