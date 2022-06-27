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В «Химках» заявили, что Хачатурянц решил уйти из РПЛ, несмотря на поддержку клубов

В «Химках» заявили, что Хачатурянц решил уйти из РПЛ, несмотря на поддержку клубов
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц решил покинуть должность, несмотря на поддержку со стороны клубов РПЛ.

«Клуб на собрании представлял Дмитрий Ульянов. Это решение Ашота Рафаиловича покинуть РПЛ. Мы его поддерживали, когда он был главой Лиги. Это человек системный, понятный. Возглавляет такое сложное направление, как судейство. Это его решение. Здесь сложно что-либо комментировать. Он и дальше должен всегда опираться во всех задачах, которые будут возникать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, стало известно, что исполнять обязанности президента РПЛ будет Александр Алаев. На данный момент он занимает эту должность в Первой лиге.

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