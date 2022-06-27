Юрий Сёмин поддержал выбор Алаева на пост главы РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от работы Александра Алаева на посту исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги.

«Алаев — опытный человек, который уже исполнял обязанности в Федерации футбола. Хорошо работал, сейчас в ФНЛ работает. Человек знает футбол, нашу лигу. Это самое главное для руководителя», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц попросил назначить Алаева исполняющим обязанности президента лиги. Напомним, ранее Александр Алаев был избран на пост президента ФНЛ 25 февраля 2021 года.

Новый сезон Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В первом матче чемпионата «Химки» примут «Зенит». Начало встречи — в 20:00 мск.