«Вест Хэм» может подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Юри Алберто может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает UOL.
По информации источника, «молотобойцы» могут перехватить бразильца у «Коринтианса», с которым Алберто ведёт переговоры. Ранее сообщалось, что «Зенит» может отдать форварда в аренду бразильскому клубу, а в обратном направлении могут последовать вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
Напомним, Алберто выступает за «Зенит» с января текущего года, перейдя из «Интернасьонала». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в € 25 млн. Контракт Юри с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. За сине-бело-голубых форвард сыграл в 16 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
- 27 июня 2022
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:58
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:24