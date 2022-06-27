«Вест Хэм» может подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Юри Алберто может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает UOL.



По информации источника, «молотобойцы» могут перехватить бразильца у «Коринтианса», с которым Алберто ведёт переговоры. Ранее сообщалось, что «Зенит» может отдать форварда в аренду бразильскому клубу, а в обратном направлении могут последовать вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.



Напомним, Алберто выступает за «Зенит» с января текущего года, перейдя из «Интернасьонала». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в € 25 млн. Контракт Юри с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. За сине-бело-голубых форвард сыграл в 16 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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