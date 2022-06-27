Луценко, Ткачёв и Коченков останутся в тульском «Арсенале»

Нападающий Евгений Луценко, полузащитник Сергей Ткачёв и вратарь Антон Коченков подписали новые соглашения с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт клуба.
Для Евгения Луценко будущий сезон станет четвертым в «Арсенале». За это время форвард провел более 70 матчей, в которых отличился 21 раз. В сезоне-2019/2020 Луценко забил 15 мячей в РПЛ и стал третьим бомбардиром чемпионата, уступив только нападающим петербургского «Зенита» Сердару Азмуну и Артему Дзюбе.
Сергей Ткачёв провел за команду из Тулы 120 матчей в РПЛ, в которых забил 18 голов и сделал 22 голевые передачи.
Вратарь Антон Коченков в прошедшем сезоне РПЛ провел 19 матчей и пропустил 35 мячей. 35-летний футболист заключил контракт с «Арсеналом» в августе 2021 года.
Напомним, ранее было объявлено о переходе Аяза Гулиева в состав тульского клуба из «Ахмата».
В сезоне-2021/2022 «Арсенал» с 23 очками занял последнее место в РПЛ, вылетев в ФНЛ. В Премьер-Лиге команда провела шесть сезонов.
- 27 июня 2022
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