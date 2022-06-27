Пол Мерсон заявил, что «Арсенал» проведёт хороший следующий сезон

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что «канониров» ждёт хороший следующий сезон. Англичанину нравится трансферная кампания клуба, и он высоко оценил возможный трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
«Жезус — это большой игрок. Я большой поклонник его таланта, он мне нравится. Хосеп Гвардиола ставил его в состав во многих важных матчах — он доверяет ему. Он центральный нападающий, который хочет забивать голы.
Люди говорят, что он упускает шансы, но все упускают шансы. Так устроена игра: когда ты упускаешь шанс, ты не боишься вернуться в штрафную и упустить ещё один. И он определённо один из таких игроков.
Мне нравится то, что сделал «Арсенал» к данному моменту трансферного окна. Я думаю, что их ждёт хороший сезон. Они будут бороться за четвёртое место с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Думаю, с тем составом, который они будут иметь к началу следующего сезона, им по силам побороться за попадание в Лигу чемпионов, а также они могут попробовать победить в Лиге Европы.
Мне нравится то, что делают Эду и Микель Артета. Они должны попасть в первую четвёрку как можно скорее», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
- 27 июня 2022
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