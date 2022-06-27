Кечинов — о Федуне: возможно, это звоночек к завершающейся эпохе в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе владельца московского клуба Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».
«Возможно, звоночек к завершающейся эпохе. Мы все слышали, что в «Лукойле» новые люди. Роль Федуна в «Спартаке» тоже упраздняется. Скорее всего, так и получится, что его эпоха в «Спартаке» может закончиться.
Преждевременно говорить, как будет без Федуна. Может быть, будет лучше, может — хуже. Новые люди прекрасно понимают, что за команда «Спартак». Это народная команда, которая всю жизнь играла за одно место — первое. Никак не десятое, не девятое. Третье место считалось провалом в 1995 году. Нужно, чтобы не меньше был бюджет, чем в прошлом сезоне. Надеемся, будет только лучше, «Спартак» будет развиваться и добиваться больших результатов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июня 2022
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