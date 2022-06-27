Бернд Лено хочет покинуть «Арсенал». Голкипером интересуется нидерландский клуб

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено хочет покинуть клуб в нынешнее летнее трансферное окно. В услугах немецкого вратаря заинтересован нидерландский ПСВ. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, игрок сборной Германии надеется получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в состав сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Контракт Бернда Лено с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. 30-летний футболист сборной Германии провёл за лондонский клуб 122 матча во всех турнирах с момента своего перехода из леверкузенского «Байера» за € 25 млн в 2018 году. В минувшем сезоне немецкий голкипер столичного английского клуба провёл за «канониров» лишь семь матчей во всех турнирах.