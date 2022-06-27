«Рома» отказалась играть с «Барселоной» в матче за Кубок Гампера

«Рома» решила отказаться от участия в матче за Кубок Жоана Гампера с «Барселоной», сообщает Marca.



По информации источника, итальянский клуб расторг контракт в одностороннем порядке и сообщил, что принял такое решение из-за необходимости изменения плана летних товарищеских матчей для увеличения эффективности подготовки к сезону-2022/2023.



«Рома» и «Барселона» должны были провести матч 6 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Теперь каталонский клуб занимается поиском нового соперника и рассматривает возможность подачи судебного иска для возмещения ущерба.

Напомним, товарищеский футбольный турнир Кубок Жоана Гампера проводится с 1966 года. Турнир назван в честь президента-основателя каталонского клуба.

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