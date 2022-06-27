Источник: Леонид Федун хочет выйти из состава исполкома РФС

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность выхода из состава исполкома Российского футбольного союза. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, владелец московского клуба думает о возможном выходе из состава исполкома РФС уже в течение месяца. Отмечается, что функционер не прибыл на последнее заседание комитета и, кроме того, не уведомил никого о том, что не примет в нём участие. В сообщении подчёркивается, что такого раньше не происходило. Решение о выходе из состава исполкома ещё не принято, но есть вероятность, что Леонид Федун покинет исполком по собственной инициативе. Это может произойти на следующей конференции РФС.

Напомним, сегодня, 27 июня, стало известно, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл». Функционер через пресс-службу красно-белых заверил, что не собирается покидать «Спартак» и его уход из «Лукойла» никак не отразится на футбольной деятельности.