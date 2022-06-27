Червиченко: не думаю, что после ухода из «Лукойла» Федун ещё долго будет в «Спартаке»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, как долго Леонид Федун будет продолжать работу в московском клубе.



«Формулировка, которая звучала из компании, довольно жёсткая. Не припоминаю, чтобы писали, что не по собственному желанию, а в связи с уходом на пенсию, по семейным обстоятельствам. Это можно по-разному формулировать. Я не уловил в этой формулировке дружественного прощания.



Про семейные обстоятельства. Кто-то расценивает их как семейные вопросы, а кто-то говорит, что в семье кто-то сильно говорлив. Не думаю, что после ухода из «Лукойла» Федун ещё долгое время будет в «Спартаке». Как он сам говорил: «Цикл замкнулся».



Чемпионство есть, Суперкубок есть, обычный Кубок выигран. По трофею взято — ну и нормально. У кого как: кто-то за три-четыре года столько выигрывает, а то и побольше. Кто-то за 19 лет три осиливает — у кого какой потенциал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.