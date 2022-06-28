Тренер «Айнтрахта»: мы не собираемся адаптировать наш стиль игры под Марио Гётце

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер заявил, что не будет адаптировать стиль игры клуба под новичка немецкой команды полузащитника Марио Гётце.

«Я счастлив, что теперь могу работать с Марио и что мы смогли заинтересовать его нашим проектом. Для Марио, как и для любого другого игрока, важно познакомиться с командой, познакомиться с нашей системой. Мы постараемся включить его сильные стороны в нашу функционирующую систему. Это важно. Мы не собираемся адаптировать наш стиль игры под Марио Гётце или кого-либо ещё», — приводит слова Гласнера Get German Football News.

Напомним, Марио Гётце в нынешнее летнее трансферное окно перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» из ПСВ Эйндховен за € 4 млн. 30-летний игрок подписал с клубом контракт до 2025 года.