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На просмотре в ЦСКА находится украинский защитник Кирилл Большаков, принадлежащий «Химкам»

На просмотре в ЦСКА находится украинский защитник Кирилл Большаков, принадлежащий «Химкам»
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Защитник Кирилл Большаков, защищавший в минувшем сезоне цвета клубов Футбольной национальной лиги «Кубань» (Краснодар) и «Олимп-Долгопрудный», может стать игроком московского ЦСКА. Права на 22-летнего уроженца украинского города Алчевск принадлежат подмосковным «Химкам». Большаков в эти дни находится на просмотре в московском ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба.

В минувшем сезоне Кирилл Большаков провёл за «Олимп-Долгопрудный» и «Кубань» 35 матчей в розыгрыше Футбольной национальной лиги. Защитник сумел забить восемь мячей. Ранее 22-летний игрок обороны также выступал за «СКА-Хабаровск». За хабаровский клуб Большаков провёл 32 матча во всех турнирах и забил три мяча.

За подмосковные «Химки» Кирилл Большаков пока что не провёл ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока обороны в € 500 тыс.

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