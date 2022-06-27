Эджуке оценил назначение Федотова в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке оценил назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейской команды. Напомним, в прошлом сезоне Федотов возглавлял «Сочи».

«Какой была первая встреча с Федотовым? Мы обменялись любезностями, пожали руки. Главный тренер сказал мне «Добро пожаловать» в ответ я поблагодарил его, после чего приступил к тренировке. На самом деле, я действительно вдохновлен, и очень хочу, чтобы наша совместная работа получилась эффективной. Главная цель – успешное выступление ЦСКА в предстоящем сезоне.

Матчи против «Сочи» для нас были очень сложными, а Владимир Федотов был наставником этой команды, добившейся под его руководством впечатляющих результатов. Они заняли второе место, это огромное достижение. Результаты говорят сами за себя, тут и добавить нечего. Поэтому я очень рад, что такой специалист приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он принесет в команду новые идеи, поможет нам стать лучше, покажет и объяснит те моменты, за счет которых команда улучшит свою игру. Очень надеюсь, что мы добьемся высоких результатов», — приводит слова Эджуке Bobsoccer.

В сезоне-2021/2022 Федотов вместе с «Сочи» финишировал на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА вместе с Алексеем Березуцким занял пятое место в таблице РПЛ по итогам сезона. Чемпионом страны стал «Зенит».