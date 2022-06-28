«Челси» включился в борьбу за Марко Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее на подписание 26-летнего испанца претендовали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Милан», а теперь в борьбу за игрока включился ещё и лондонский «Челси», информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, «Реал» выставил Асенсио на трансфер и хочет выручить за него не менее € 40 млн. Сам Марко готов перейти в команду, которая сможет платить ему требуемую зарплату и гарантирует ему место в основном составе.

Марко Асенсио перешёл в мадридский «Реал» в 2015 году из «Мальорки». В минувшем сезоне испанский игрок провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.

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