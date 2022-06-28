Романо: «МЮ» близок к достижению соглашения с «Барселоной» по Френки де Йонгу за € 85 млн

«Манчестер Юнайтед» приближается к согласованию с «Барселоной» трансферной стоимости полузащитника каталонского клуба Френки де Йонга. Ожидается, что плата составит € 65 млн плюс дополнительные выплаты, которые доведут общий пакет сделки до € 85 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» за нидерландского полузащитника в размере € 65 млн и настаивала на том, что сделка со всеми бонусами и дополнениями должна оцениваться в € 85 млн. После прямых переговоров на этой неделе, как сообщается, клубы сумели достичь договорённости.
Френки де Йонг в минувшем сезоне провёл за «Барселону» 47 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
- 28 июня 2022
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