Пресс-атташе ФК «Динамо»: Овечкин — свой человек для нашей команды

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Динамо» Полина Лысенко рассказала о характере хоккеиста Александра Овечкина, а также о его действиях на поле во время товарищеского матча с «Амкалом», в котором звёздный нападающий НХЛ сыграл за бело-голубых.



«Какой Александр как человек? Думаю, многие знают, что он максимально добродушный, открытый. Когда разговариваешь с Александром, нет ощущения, что разговариваешь со звездой такой величины. Он знаком практически с каждым из персонала, с футболистами. Александр — свой человек для нашего футбольного клуба.



Когда команда стояла в кружочке и Александр им что-то говорил, как передал мне Антон Шунин, Александр сказал: «Это блогеры, мы должны их обыгрывать», если вкратце.



Александр — настоящий нападающий. Всего 10 минут провёл на поле: силовой приём, гол. Некоторые вот говорили: «Да это как по сценарию». На самом деле, никакого сценария, как вы видите. Это игра, никто не расступался перед Александром, никто на него специально мяч не отдавал. То есть по статистике у него три-четыре передачи, он играл как обычный игрок команды. И вот, реализовал свой второй опасный момент!» — сказала пресс-атташе «Динамо» в эфире «Матч ТВ».



Напомним, в субботу, 25 июня, состоялся товарищеский матч, в котором бело-голубые обыграли команду блогеров «Амкал» со счётом 5:0.

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