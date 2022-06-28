«Барселона» поддержала ЛГБТ-сообщество, подняв радужные флаги над «Камп Ноу»

«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества, подняв флаги над домашним стадионом «Камп Ноу», сообщает пресс-служба каталонского клуба.



Акция приурочена к Международному дню гордости ЛГБТ, который отмечается 28 июня. Также июнь является месяцем гордости ЛГБТ-сообщества, поэтому флаги на стадионе «Барселоны» останутся до 30 июня.

Фото: пресс-служба «Барселоны»

По итогам сезона-2021/2022 «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал мадридский «Реал». В тройку лидеров также вошёл мадридский «Атлетико». Новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 14 августа текущего года. В первом туре Примеры сезона-2022/2023 «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».

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