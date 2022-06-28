«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» в товарищеском матче
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Сегодня, 28 июня, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Кубанский клуб играл на поле своей академии, игра проходила в закрытом режиме. Сильнее оказались номинальные хозяева — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:0.
На 15-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл Эдуард Сперцян. Во втором тайме преимущество укрепил Ираклий Манелов.
Выше «быков» в турнирной таблице высшего российского дивизиона расположились «Зенит», ставший победителем первенства, и «Сочи» и «Динамо», находящиеся на втором и третьем месте соответственно. «Ростов», которым в конце чемпионата руководил главный тренер сборной России Валерий Карпин, расположился на девятом месте в Российской Премьер-Лиге.
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