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«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» в товарищеском матче

«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» в товарищеском матче
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Сегодня, 28 июня, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Кубанский клуб играл на поле своей академии, игра проходила в закрытом режиме. Сильнее оказались номинальные хозяева — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:0.

На 15-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл Эдуард Сперцян. Во втором тайме преимущество укрепил Ираклий Манелов.

Выше «быков» в турнирной таблице высшего российского дивизиона расположились «Зенит», ставший победителем первенства, и «Сочи» и «Динамо», находящиеся на втором и третьем месте соответственно. «Ростов», которым в конце чемпионата руководил главный тренер сборной России Валерий Карпин, расположился на девятом месте в Российской Премьер-Лиге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 июня 2022, вторник. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Сперцян – 15' (пен)   2:0 Манелов – 59'
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