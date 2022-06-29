Полузащитник «Крыльев Советов» Витюгов отреагировал на поражение в игре с «Рубином»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче с «Рубином». Самарцы уступили казанцам со счётом 3:1.

«Проигрывать, конечно, всегда неприятно. Хорошо, что эта игра не имела никакого турнирного значения. «Рубин» чуть лучше готов, они раньше вышли из отпуска, провели два контрольных матча. Завтра у нас будет теоретическое занятие, мы разберём игру, сделаем правильные выводы и будем работать дальше. Осталась ещё одна игра, надеюсь, что она получится лучше, чем было сегодня.

Нужно прибавлять в физике, чтобы в лучшей форме подойти к сезону. Этим и будем заниматься. Тренерский штаб внесёт корректировки. Мы добавим в этом. В сезоне проблем не будет. Сезон покажет, на что мы способны. Надо брать максимальное количество очков. Дома, конечно, играть всегда приятнее. Особенно последние игры, когда нас просто фантастически поддерживали. За что хочется выразить благодарность нашим болельщикам. Приходите и поддерживайте нас так же или ещё лучше, если сможете! Мы будем очень благодарны и постараемся выкладываться на поле на все 100%», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня подопечные Игоря Осинькина в своём первом товарищеском матче на летних сборах уступили «Рубину», вылетевшему по итогам сезона-2021/2022 в Футбольную национальную лигу.