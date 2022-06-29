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«Бавария» может вывести Сержа Гнабри из основного состава

«Бавария» может вывести Сержа Гнабри из основного состава
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри может столкнуться с санкциями со стороны немецкого клуба, сообщает Kicker.

По информации источника, руководство «Баварии» может вывести 26-летнего футболиста из основного состава команды, если Гнабри не захочет продлить соглашение. Полузащитник, в свою очередь, желает остаться в команде, но недоволен отношением руководства «Баварии».

Напомним, действующий контракт Гнабри с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года. Немецкий футболист перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера» в 2017 году. В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. С 2016 года Гнабри вызывается в сборную Германии.

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