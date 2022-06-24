В «Баварии» намерены сохранить Сержа Гнабри

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о намерениях немецкого клуба сохранить в своей обойма вингера сборной Германии Сержа Гнабри.
«Мы очень хотим его сохранить. Я надеюсь, что он выберет «Баварию». Если игрок не хочет принимать решение в пользу клуба, мы можем найти компромисс, который всех устроит», — приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо в социальной сети.
Действующий контракт Сержа Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Немецкий вингер перешёл в «Баварию» в 2017 году из «Вердера». В минувшем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
Ранее появлялась информация о том, что Гнабри отказался от контракта с «Баварией» на € 19 млн в год.
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