Мане – о вылете «Баварии» от «Вильярреала»: в следующем сезоне всё будет по-другому

30-летний сенегальский новичок «Баварии» Садио Мане прокомментировал вылет мюнхенского клуба от «Вильярреала» (1:2 общ.) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Конечно, я смотрел эти матчи. Как мне кажется, «Бавария» пробовала всё, что можно, но не смогла показать свой лучший результат. Я знаю это чувство, потому что аналогичное происходило с «Ливерпулем» в матче с «Атлетико» в 2020 году. Я обещаю, что в следующем сезон всё будет по-другому», — приводит слова Мане Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport Bild.

Напомним, Садио Мане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт до лета 2025 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, согласно сведениям СМИ, сумма трансфера 30-летнего сенегальца в стан чемпиона Германии составила € 40 млн.

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