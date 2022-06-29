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Садио Мане высказался о возможном уходе Роберта Левандовского из «Баварии»

Садио Мане высказался о возможном уходе Роберта Левандовского из «Баварии»
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30-летний сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался о различных слухах СМИ о возможном уходе его известного одноклубника и коллеги по амплуа – поляка Роберта Левандовского.

«Конечно, Роберт Левандовски — один из лучших нападающих в мире. Но я не тот человек, который может говорить о его будущем или советовать, как поступать клубу в той или иной ситуации», — приводит слова Мане Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport Bild.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что хочет покинуть «Баварию». Пока стороны не могут согласовать трансфер, так как немецкий клуб требует за польского футболиста € 60 млн. Каталонцы не готовы платить такую сумму за 33-летнего нападающего.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

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