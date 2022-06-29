Лапорта – о Пике: Жерар заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о состоянии защитника «Барселоны» Жерара Пике. Ранее тот расстался с певицей Шакирой. Функционер призвал не критиковать футболиста и поддержать его в трудный момент.
«Жерар необычный человек, который очень сильно страдает. Мы представляем себе, что футболисты имеют славу, деньги и всё, что им только захочется. Но они остаются людьми, а Жерар — отличный человек. Пике один из капитанов клуба, ему очень повезло находиться в клубе, и он многое дал «Барселоне». Несмотря на то, что у него, отца маленьких детей, случилась такая ситуация, он заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств», — цитирует Лапорту Hola!
Ранее появилась информация, что Пике может покинуть «Барселону». Хави сказал футболисту, что клуб больше не нуждается в его услугах.
«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч:
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