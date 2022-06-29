Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито перешёл в «Торонто»
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Бывший защитник «Зенита» и «Дженоа» Доменико Кришито перешёл в «Торонто». Об этом сообщается на сайте канадского клуба.
Соглашение итальянца и команды рассчитано до 2023 года. Ранее в стан канадцев перешёл экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Также сообщалось о возможности трансфера левого защитника «Динамо» Лаксальта в клуб из Торонто.
Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
В завершившемся сезоне канадцы заняли в Высшей лиге МЛС 26-е место из 27.
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