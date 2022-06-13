Официально: Джорджо Кьеллини — игрок клуба «Лос-Анджелес»
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Итальянский защитник Джорджо Кьеллини подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
Ранее трансфер 37-летнего Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже они отказались от этой идеи.
Фото: ФК «Лос-Анджелес»
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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