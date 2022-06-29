Семак: Кассьерра близок к переходу в «Зенит». Он уже в Санкт-Петербурге

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в клуб из Санкт-Петербурга.

«Кассьера и Самошников — сложно комментировать, но Матео очень близок. Он уже в Санкт-Петербурге. Он нам очень нужен. Матео нам пригодится, учитывая потерю Юри, форвард нам необходим.



Что касается Суперкубка и всех слов перед ним, то есть кому говорить. Наша задача тренировать», — передаёт Слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн и заключит с игроком контракт по схеме «3+1». Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

