Семак: Кассьерра близок к переходу в «Зенит». Он уже в Санкт-Петербурге

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в клуб из Санкт-Петербурга.
«Кассьера и Самошников — сложно комментировать, но Матео очень близок. Он уже в Санкт-Петербурге. Он нам очень нужен. Матео нам пригодится, учитывая потерю Юри, форвард нам необходим.
Что касается Суперкубка и всех слов перед ним, то есть кому говорить. Наша задача тренировать», — передаёт Слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн и заключит с игроком контракт по схеме «3+1». Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
- 29 июня 2022
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
20:53
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:16
-
20:16
-
19:59
-
19:50
-
19:49
-
19:37
-
19:19
-
19:10
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:37
-
18:18