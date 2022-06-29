Тренер ЦСКА рассказал, в чём новичок клуба Гайич лучше Марио Фернандеса

Тренер-аналитик ЦСКА Евгений Шевелев рассказал, в чём новичок армейцев Милан Гайич лучше бразильского защитника Марио Фернандеса, приостановившего карьеру.



«Что в первую очередь спрашивал Федотов, когда приехал? Мы с ним долго разговаривали по всем игрокам, по тому пути, который прошли в прошлом сезоне. На этой же встрече был и Алексей Березуцкий, мы обсуждали игроков, команду, что получилось, что нет. Всё происходило дружно.



Марио Фернандеса компенсировать очень сложно. До сих пор надеемся, что, как только он проведёт время с семьёй, он вернётся к нам в семью. Ждём Марио обратно.



Три качества Милана Гайича, который заменяет сейчас в ЦСКА Фернандеса? Старательность, интенсивность, атакующий крайний защитник. В чём он на уровне Фернандеса или даже круче? Русский язык», — цитирует Шевелева «Матч ТВ».



Напомним, в мае текущего года Фернандес объявил о приостановке карьеры. Футболист взял паузу минимум на один год. Гайич же перешёл в ЦСКА в середине июня, подписав контракт с клубом до 2025 года.