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«Неприемлемо, раз болельщики так реагируют». Заболотный — о призыве оформлять Fan ID

«Неприемлемо, раз болельщики так реагируют». Заболотный — о призыве оформлять Fan ID
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о призыве оформлять паспорт болельщика (Fan ID).

«Я дилетант, просто разбираюсь в футбольных схемах. Но что касается околофутбола, то раз уж болельщики так реагируют, значит, это неприемлемо», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что с 1 июня текущего года в силу вступил закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля его можно оформить на сайте Госуслуг. Сообщалось, что на внедрение системы Fan ID из бюджета выделено 773 млн рублей.

Активные фанаты большинства клубов Российской Премьер-Лиги недовольны нововведением, поэтому объявили о бойкоте матчей чемпионата России.

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