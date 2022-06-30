Фонсека: мотивирован вывести «Лилль» на самый высокий уровень

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека дал первый комментарий в новом статусе.
«Стать новым тренером «Лилля» – гордость и большая честь для меня. Я осознаю: выбор в мою пользу и возможность присоединиться к этому великому французскому клубу с его богатой историей и впечатляющим послужным списком накладывают на меня большую ответственность. Счастлив начать приключение с «Лиллем» и уже горю желанием приступить к работе с персоналом и игроками. Прежде всего, чрезвычайно мотивирован и полон решимости, чтобы мы вместе достигли поставленных целей, вывели клуб и футболистов на самый высокий уровень. Благодарю руководство «Лилля» за оказанное доверие. С нетерпением жду встречи с болельщиками на нашем великолепном стадионе и уже благодарю их за тёплый прием. Вперёд, «доги»!», – цитирует Фонсеку официальный сайт «Лилля».
«Лилль» после чемпионства в сезоне-2020/21 занял под руководством Жослена Гурвеннека десятое место в завершившемся чемпионате Франции, после чего француз был вынужден покинуть свой пост. Фонсека возглавил команду 29 июня, через год после ухода с поста наставника итальянской «Ромы».
Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса
- 30 июня 2022
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:29
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:41