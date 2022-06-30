Фонсека: мотивирован вывести «Лилль» на самый высокий уровень

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека дал первый комментарий в новом статусе.



«Стать новым тренером «Лилля» – гордость и большая честь для меня. Я осознаю: выбор в мою пользу и возможность присоединиться к этому великому французскому клубу с его богатой историей и впечатляющим послужным списком накладывают на меня большую ответственность. Счастлив начать приключение с «Лиллем» и уже горю желанием приступить к работе с персоналом и игроками. Прежде всего, чрезвычайно мотивирован и полон решимости, чтобы мы вместе достигли поставленных целей, вывели клуб и футболистов на самый высокий уровень. Благодарю руководство «Лилля» за оказанное доверие. С нетерпением жду встречи с болельщиками на нашем великолепном стадионе и уже благодарю их за тёплый прием. Вперёд, «доги»!», – цитирует Фонсеку официальный сайт «Лилля».



«Лилль» после чемпионства в сезоне-2020/21 занял под руководством Жослена Гурвеннека десятое место в завершившемся чемпионате Франции, после чего француз был вынужден покинуть свой пост. Фонсека возглавил команду 29 июня, через год после ухода с поста наставника итальянской «Ромы».

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