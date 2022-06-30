«Манчестер Юнайтед» представит де Йонга 2-3 июля

«Манчестер Юнайтед» планирует провести презентацию трансфера полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга на грядущих выходных 2-3 июля, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
По информации источника, вероятнее всего, она пройдёт на «Олд Траффорд», как и все значимые трансферы «манкунианцев».
Ранее сообщалось, что футболист заинтересован в воссоединении с бывшим тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, который возглавил «МЮ».
Таким образом, де Йонг может стать первым новичком «Юнайтед» в нынешнем межсезонье.
В минувшем сезоне де Йонг провёл 32 матча в чемпионате Испании за «Барселону», забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету по шесть игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы, два матча в Кубке Испании и один – в Суперкубке.
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