Президент «Баварии» прокомментировал новое предложение по Левандовски

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал возможный переход Роберта Левандовского в испанскую «Барселону».
«Я ничего не знаю о новом предложении по Левандовски. Но я слышал, что в Мюнхене говорят, что «Барселоне» не стоит делать дополнительное предложение по форварду», — приводит слова Хёнесса Marca.
Ранее Левандовски сообщил, что больше не хочет играть за «Баварию» и намерен покинуть клуб. Его контрактное соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до 2023 года. Польский футболист выступает за «Баварию» с сезоне-2014/2015. В стане мюнхенского клуба Робрет стал первым игроком, забившим пять голов в одном матче Бундеслиги, с 1984 года, когда это удалось сделать Дитеру Хёнессу
В прошлом сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач.
- 30 июня 2022
-
06:13
-
06:03
-
05:59
-
05:39
-
05:37
-
05:30
-
05:28
-
04:58
-
04:56
-
04:25
-
04:19
-
04:04
-
03:36
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:29
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36