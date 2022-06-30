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Президент «Баварии» прокомментировал новое предложение по Левандовски

Президент «Баварии» прокомментировал новое предложение по Левандовски
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал возможный переход Роберта Левандовского в испанскую «Барселону».

«Я ничего не знаю о новом предложении по Левандовски. Но я слышал, что в Мюнхене говорят, что «Барселоне» не стоит делать дополнительное предложение по форварду», — приводит слова Хёнесса Marca.

Ранее Левандовски сообщил, что больше не хочет играть за «Баварию» и намерен покинуть клуб. Его контрактное соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до 2023 года. Польский футболист выступает за «Баварию» с сезоне-2014/2015. В стане мюнхенского клуба Робрет стал первым игроком, забившим пять голов в одном матче Бундеслиги, с 1984 года, когда это удалось сделать Дитеру Хёнессу

В прошлом сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач.

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