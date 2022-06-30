Почетный президент «Баварии»: в клубе говорят, что Левандовски должен отработать контракт
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Почётный президент «Баварии» Ули Хённес прокомментировал возможный переход Роберта Левандовского в каталонскую «Барселону».
«Я ничего не знаю о новом предложении. Я слышал в нескольких разговорах, «Барселона» может сделать себе ещё одно предложение. не мне решать это, но заявления «Баварии» были чёткими. Они говорят, что Роберт должен отработать свой контракт», — приводит слова Хённеса Kicker.
Ранее Левандовски сообщил, что больше не хочет играть за «Баварию» и намерен покинуть клуб. Его контрактное соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до 2023 года.
В прошлом сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач.
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