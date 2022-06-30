Анчелотти против ухода Йовича из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти против ухода сербского нападающего команд Луки Йовича, сообщает Radio Bruno.



По информации источника, итальянский тренер намерен сохранить форварда. Анчелотти попытается его убедить не покидать команду.



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «фиалки» расстались с арендованным у «Герты» нападающим Кшиштофом Пёнтеком, поэтому клубу из Флоренции нужна замена на позицию форварда.



Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.

Сообщается, что у форварда было по меньшей мере девять предложений, помимо «Фиорентины».