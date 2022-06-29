Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» согласовала переход Йовича из «Реала»

«Фиорентина» согласовала переход Йовича из «Реала»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перейдёт в «Фиорентину» на правах аренды.

«Фиалки» согласовали аренду 24-летнего игрока сборной Сербии без права выкупа. Часть зарплаты футболисту будет платить испанская команда, об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «фиалки» расстались с арендованным у «Герты» нападающим Кшиштофом Пёнтеком, поэтому клубу из Флоренции нужна замена на позицию форварда.

Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.

Новость по теме
Йович согласился на переход в «Фиорентину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022