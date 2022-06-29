«Фиорентина» согласовала переход Йовича из «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перейдёт в «Фиорентину» на правах аренды.
«Фиалки» согласовали аренду 24-летнего игрока сборной Сербии без права выкупа. Часть зарплаты футболисту будет платить испанская команда, об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «фиалки» расстались с арендованным у «Герты» нападающим Кшиштофом Пёнтеком, поэтому клубу из Флоренции нужна замена на позицию форварда.
Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.
Новость по темеЙович согласился на переход в «Фиорентину»
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