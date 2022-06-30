Лукаку будет выступать за «Интер» под 90-м номером

Нападающий Ромелу Лукаку, который недавно пришел на правах аренды из «Челси» в «Интер» определился с игровым номером. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба

Бельгиец будет выступать за «нерадзурри» под 90-м номером. В свой первый приход в клуб он взял футболку с 9-м номером. Сейчас это невозможно сделать, так как под номером 9 выступает форвард Эдин Джеко.

Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.



В «Челси» Лукаку играл под 9-м номером.