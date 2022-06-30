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Альваро Мората покидает «Ювентус»

Альваро Мората покидает «Ювентус»
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Туринский «Ювентус» объявил об уходе из клуба нападающего сборной Испании Альваро Мораты. Команда поблагодарила футболиста за выступления.

«Приключение Альваро Мораты в «Ювентусе» подошло к концу. Испанский форвард, игравший последние два сезона на правах аренды из «Атлетико Мадрид», во второй раз покидает «бьянконери» и возвращается в стан «матрасников».

Когда началось второе приключение Альваро в «Ювентусе», в Турин вернулся уже не мальчик, которому предстояло создавать своё будущее, а мужчина с большим опытом за плечами, готовый принять прошлое, которое никогда не забывалось, и прожить новые незабываемые моменты.

Удачи в будущем, Альваро! И спасибо за всё!» — говорится в заявлении пресс-службы туринского клуба.

За два последних сезона, проведённых в «Ювентусе», Мората принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии.

Контракт форварда с «Атлетико» Мадрид истекает 30 июня 2023 года.

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