Альваро Мората покидает «Ювентус»

Туринский «Ювентус» объявил об уходе из клуба нападающего сборной Испании Альваро Мораты. Команда поблагодарила футболиста за выступления.
«Приключение Альваро Мораты в «Ювентусе» подошло к концу. Испанский форвард, игравший последние два сезона на правах аренды из «Атлетико Мадрид», во второй раз покидает «бьянконери» и возвращается в стан «матрасников».
Когда началось второе приключение Альваро в «Ювентусе», в Турин вернулся уже не мальчик, которому предстояло создавать своё будущее, а мужчина с большим опытом за плечами, готовый принять прошлое, которое никогда не забывалось, и прожить новые незабываемые моменты.
Удачи в будущем, Альваро! И спасибо за всё!» — говорится в заявлении пресс-службы туринского клуба.
За два последних сезона, проведённых в «Ювентусе», Мората принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии.
Контракт форварда с «Атлетико» Мадрид истекает 30 июня 2023 года.
- 30 июня 2022
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