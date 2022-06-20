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«Арсенал» готовит предложение «Атлетико» по трансферу Мораты

«Арсенал» готовит предложение «Атлетико» по трансферу Мораты
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Английский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Атлетико Мадрид» Альваро Морату, сообщает A Bola.

По сведениям источника, усиление линии атаки является приоритетной целью для лондонского клуба в летнее трансферное окно. «Арсенал» рассматривает Морату как альтернативу Габриэлу Жезусу, за переход которого «Манчестер Сити» запросил высокую компенсацию.

Соглашение 29-летнего испанского нападающего с мадридским «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Альваро Мораты в € 25 млн. Прошедший сезон Мората провёл в аренде в туринском «Ювентусе», за который сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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